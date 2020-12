Cutrone-Kouame: il dado è tratto. La Fiorentina sembra non aver proprio bisogno di loro

Per Kouame la primissima da titolare, esterno, nella Fiorentina di Prandelli e poi solo 4 spezzoni per un totale di 50 minuti. Per Cutrone invece una ventina di minuti a Milano, a partita chiusa, 12 col Genoa e appena 4 ieri, dopo due panchine consecutive. E dire che la squadra viola ha disperato bisogno di gol e soluzioni offensive ma d’altronde il bilancio dei due recita appena 1 gol in 23 partite da inizio campionato. Prandelli la sua scelta l’ha fatta e si chiama Dusan Vlahovic, se non altro su questo le idee ce le siamo chiarite. Degli altri due però quasi zero tracce sul tabellino, zero senza quasi sul campo. Segnali di strade destinate a separarsi, mentre alla Fiorentina continua a mancare almeno un attaccante, a questo punto anche due visto che il destino di Kouame e Cutrone sembra segnato.

