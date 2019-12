Cutrone: La trattativa impostata dalla Fiorentina. Il centravanti ha le idee chiare sul suo futuro

La Fiorentina sta pensando di mettere a disposizione un rinforzo importante in attacco in questa finestra di mercato. Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, è già stato in Inghilterra per cominciare la trattativa per prendere dai Wolves, Patrick Cutrone. La formula proposta dai gigliati, riporta Tuttosport, è quella del prestito con diritto di riscatto. La stessa che proporrà il Torino. Al giocatore andrebbero bene entrambe le soluzioni: l’importante è tornare in Italia.