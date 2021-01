Cutrone potrebbe tornare subito in Italia, ma solo a una condizione

In cima alla lista dei desideri del Parma per rinforzare l’attacco ci sarebbe il nome di Patrick Cutrone. L’ex attaccante della Fiorentina è tornato al Wolverhampton dopo l’avventura in prestito in maglia viola, ma l’imminente arrivo di un nuovo centravanti in casa Wolves potrebbe di nuovo liberare Cutrone verso l’Italia. In Inghilterra però, prima di lasciarlo andare vogliono avere il suo sostituto. Il Parma aspetta interessato. A riportarlo è Sky Sport.

