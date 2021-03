Cutrone realizza un assist favoloso per Scamacca, ma l’Italia non va oltre il pareggio nella prima partita degli Europei under 21

L’Italia era impegnata contro la Repubblica Ceca nella prima partita dell’Europeo Under 21. Solo panchina per i giocatori di proprietà della Fiorentina Ranieri e Cerofolini, mentre è partito dal primo minuto l’ex viola Patrick Cutrone.

La partita è finita 1-1, e sul vantaggio azzurro c’è stato proprio lo zampino di Cutrone che ha servito un assist al bacio per Scamacca. L’attaccante del Genoa ha poi scartato il portiere e depositato il pallone in rete. Purtroppo a un quarto d’ora dalla fine l’autogol di Maggiore ha regalato il pareggio alla Repubblica Ceca, e nei minuti restanti l’Italia non è riuscita a tornare in vantaggio complice anche l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Tonali. A pochi secondi dalla fine anche Marchizza ha rimediato il rosso per doppia ammonizione.