Cutrone sfiora la sua prima perla in viola. E già con l’Atalanta è in rampa di lancio

Nel corso della partita di ieri contro la Spal, Patrick Cutrone ha fatto il suo esordio con la maglia della Fiorentina. L’attaccante è andato anche vicino a segnare il suo primo gol, con un pregevolissimo colpo di tacco che è terminato di poco fuori.

Il giocatore prelevato dal Wolverhampton sarà sottoposto ad alcuni test per capire a che livello di condizione si trova in questo momento e molto probabilmente, se questi test daranno buon esito, sarà titolare in Coppa Italia contro l’Atalanta. Cutrone è destinato ad avere molto spazio nel girone di ritorno per cercare di aumentare la produttività offensiva dei viola.