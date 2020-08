Cutrone: “Si conclude una stagione strana. Contento e fiero di giocare nella Fiorentina”

L’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone ha commentato la stagione appena conclusa con un post su Instagram: “Si conclude una stagione strana che, a suo modo, rimarrà nella mente di ognuno di noi. Contento e fiero di far parte di questa squadra”. Poche parole ma significative, a conferma di come Cutrone stia bene a Firenze e abbia tanta voglia di ricoprire un ruolo da protagonista. Quest’anno ha avuto alti e bassi ma il resto della squadra non l’ha aiutato. Vedremo se nel prossimo campionato cambierà qualcosa, magari con l’arrivo di un giocatore che sappia premiare meglio i suoi movimenti sul fronte offensivo.

