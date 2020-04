Cutrone: “Sogno gli Europei e il rinvio è un vantaggio per me. Ho avuto paura…”

Non solo Pezzella e Vlahovic ma anche Patrick Cutrone è guarito dal Covid e a Sportmediaset ha parlato così della sua ‘avventura’: “Tutto è iniziato con sintomi influenzali, non andavano via e poi il tampone è stato positivo. Ero preoccupato per chi mi stava intorno più che per me, poi a inizio aprile è arrivato il negativo. Il focus principale deve rimanere la salute, anche se la voglia di tornare a giocare è tanta. Da parte nostra c’è tantissima voglia di ricominciare, ma la prima cosa resta la sicurezza nostra e di tutte le persone che ci stanno intorno. Nonostante il periodo da un mese a questa parte mi alleno e seguo le indicazioni del nutrizionista per mettermi in forma. La mattina faccio corsa su tapis roulant e il pomeriggio palestra a corpo libero e con i pesi. Europei? È il sogno di tutti, il rinvio può essere un vantaggio per me come per altri giovani, farò il massimo per meritarlo”.