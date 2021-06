Cutrone: “Sono carico, non vedo l’ora di rimettermi in gioco e affrontare una nuova sfida. Locatelli…”

L’ex attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone ha parlato a Sky Sport del suo futuro: “Sono carichissimo, ho voglia di rimettermi in gioco e fare bene. Sono pronto per una nuova sfida. Italia? Si vede che c’è un ambiente positivo, si respira entusiasmo anche da fuori. Questo tipo di atteggiamento aiuta anche nei risultati”.

E poi ha aggiunto: “Locatelli? Ero emozionato per lui, sapevo quanto ci tenesse, sono davvero contentissimo. Conosco il percorso che ha fatto e spero che continui così. Sono cresciuto con lui, da quando abbiamo 10 anni, non ci siamo più staccati perché c’è stato subito feeling. Per me è come un fratello”.