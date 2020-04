Cutrone: “Facevo fatica a fare sforzi e mi facevano male i muscoli, ma ora mi alleno a casa”

Il giocatore della Fiorentina, Patrick Cutrone è intervenuto a Sky Sport parlando di ciò che ha provato col Coronavirus: “Ho avuto un sacco di giorni febbre, mal di gola, tosse e male ai muscoli. Facevo fatica a fare qualche sforzo ma da due o tre settimane mi alleno a casa. Pochi giorni fa sono risultato negativo e quindi è tutto a posto, sto bene”.

Parole forti che fanno capire quanto sia devastante questo virus. Per fortuna, tutti i tesserati viola stanno bene e come ha dichiarato poco fa il Presidente Rocco Commisso sono pronti a tornare in campo per giocare con la maglia viola.