Da Belotti, passando per Milik, per finire a Llorente

Un attaccante centrale nuovo di pacca per la Fiorentina? Per il momento la faccenda sembra essersi bloccata. Nel racconto fatto da La Nazione, il club viola ha accarezzato a lungo la possibilità di arrivare a Belotti che resta un sogno, cercando di capire il futuro di Milik, salvo poi restare in attesa di eventuali svincolati o colpi low cost. Tra questi secondo il giornale fiorentino c’è Mandzukic e si potrebbe aggiungere Llorente, altro pallino di vecchia data.

0 0 vote Article Rating