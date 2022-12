Da Biuk a Karlsson: giovani talenti nel mirino della Fiorentina ma stavolta Italiano vuole calciatori pronti

Tolto forse solo Barak, le questioni di adattamento a Firenze hanno riguardato un po’ tutti i volti nuovi negli ultimi anni, almeno per coloro arrivati a stagione iniziata. Non a caso il ceco arrivava dal Verona e dunque dalla Serie A. Nel mirino in prospettiva ci sono due calciatori piuttosto giovani come il croato Stipe Biuk, classe 2002 dell’Hajduk Spalato, a Jesper Karlsson, 24enne dell’Az Alkmaar e protagonista in Eredivisie. L’analisi del Corriere Fiorentino si sofferma però sulle idee di Italiano, che vorrebbe stavolta calciatori già pronti e che abbiano già toccato con mano il calcio italiano. Da qui le preferenze su elementi come Boga o Brekalo.