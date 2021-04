Da Calegari a Parisi, la Fiorentina studia i terzini del futuro VIDEO

Quando si parla di talenti la prerogativa è agire in fretta. La Fiorentina ha messo gli occhi su due giovani cursori di fascia: si tratta di Fabiano Parisi, classe 2000 dell’Empoli, e di Lucas Calegari, 2002 brasiliano in forza al Fluminense. Uno mancino, l’altro destro, i due calciatori potrebbero rappresentare l’avvenire delle corsie esterne difensive della rosa viola.

Parisi nasce nel paesino di Solofra, vicino ad Avellino, e tra i Lupi e le Streghe del Benevento muove i primi passi da calciatore. Le sue evidenti qualità però gli permettono di salire di categoria, ed è l’Empoli, da sempre vigile sui talenti delle serie minori, ad aggiudicarselo. Sinistro vellutato, grande personalità e intelligenza nelle scelte offensive in campo, Parisi è una delle rivelazioni più belle e rosee della stagione di Serie B. Un terzino molto spagnolo come stile di gioco ed interpretazione del ruolo, alla Jordi Alba. Assistito da Mario Giuffredi, procuratore del viola Biraghi, ha strappato il posto al terzino gigliato Terzic, e non si è più fermato.

Sulla fascia opposta agisce invece Lucas Felipe Calegari. Esplosivo, dotato tecnicamente e molto gagliardo, il ragazzo di Cuiabà ha disputato un’ottima stagione col ‘Flu’, giocando da titolare fisso e convincendo gara dopo gara. Le sue prestazioni sono andate in crescendo, ed il ragazzo ha preso parte all’ultima serie di 9 risultati utili consecutivi della squadra di Rio de Janeiro. Membro stabile delle giovanili del Brasile, Calegari è un terzino destro puro, di gamba ed intraprendenza. Il suo valore si aggira attorno ai 3 milioni di euro.

Ecco dei video per dare un’idea delle caratteristiche dei due giovani terzini, in attesa di conoscere eventuali sviluppi sul loro possibile futuro alla Fiorentina.