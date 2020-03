Da capocannoniere a panchinaro: la debacle di Benassi che rischia di portarlo lontano da Firenze

Da tre anni con la maglia viola, quest’ultimo anno per Marco Benassi è stato sicuramente il più difficile. Nelle prime due stagioni a Firenze il centrocampista viola aveva saltato solamente nove partite tra Serie A e Coppa Italia, confermandosi una colonna portante del gioco viola. Quest’anno invece il trend si è completamente ribaltato e ad oggi le partite della stagione corrente viste dalla panchina o dalla tribuna da Benassi sono già dieci. Una debacle quella del centrocampista modenese che era cominciata già in estate, quando si erano cominciate a rincorre varie voci di mercato che lo volevano lontano da Firenze. Dopo l’arrivo di Pulgar e il ritorno di Badelj, sembrava infatti che non ci potesse essere molto spazio per Benassi. Alla fine l’ultimo capocannoniere viola (perché si, non scordiamocelo: Benassi è stato il miglior marcatore viola della scorsa stagione) è rimasto a Firenze, con la speranza di potersi giocare ancora le sue chance. L’inaspettata esplosione di Castrovilli, che di fatto gli ha tolto il posto da mezzala e lo ha fatto regredire ancora di più nelle gerarchie viola.

Con Montella l’ex Torino ha collezionato soltanto cinque partite da titolare e altrettante da subentrante. Sul piano del gioco appare spesso impacciato e poco incisivo, ne nella gestione del gioco viola, ne sotto porta. Rimane da menzionare la sua doppietta in Coppa Italia contro il Cittadella che ha permesso alla Fiorentina di approdare agli ottavi di finale. Con l’arrivo di Iachini la stagione di Benassi sembrava poter prendere una piega totalmente diversa, con il nuovo allenatore viola che gli ha dato fin da subito fiducia. Otto partite consecutive da titolare, eurogol contro il Bologna e il bell’assist per Chiesa contro il Napoli. Il momento positivo di Benassi non dura molto, perché a gennaio a Firenze arriva il centrocampista fisico che si aspettava da tempo: Alfred Duncan. L’ex Sassuolo, inizialmente alle prese con un piccolo infortunio, non ci mette molto a strappargli il posto.

E il futuro? Quasi sicuramente sarà lontano da Firenze. Con l’arrivo di Amrabat in estate e qualche altro certo innesto per la metà campo viola si allungherà la lista di centrocampisti in rosa e Benassi, ormai, sembra aver definitivamente perso la sua posizione d’onore nelle gerarchie viola.