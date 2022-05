Da Cioffi a Semplici, passando per Andrea Sottil. La panchina dell’Udinese continuerà a parlare fiorentino?

In casa Udinese, dopo un’annata piuttosto positiva si pensa già al futuro, visto che Cioffi ha già salutato e ringraziato tutti per il lavoro svolto. Per sostituire l’allenatore fiorentino è spuntata la candidatura di Andrea Sottil, padre del calciatore viola Riccardo, ma non solo. L’ultima idea porta infatti ad un altro tecnico nativo di Firenze, ovvero Leonardo Semplici, ex SPAL, Cagliari e Fiorentina Primavera. Ancora sotto contratto con i sardi fino al 30 giugno, vedremo se la panchina dell’Udinese continuerà a parlare fiorentino.