Da Cistana a Berardi, una sfilata di talenti per la Fiorentina

Da lunedì fino ad inizio agosto. Il campionato non avrà pause per la Fiorentina e ci sarà anche una bella sfilata di talenti che passerà per il Franchi. Tutti giocatori che potrebbero vestire la maglia viola la prossima stagione.

Nell’elenco fatto dal Corriere dello Sport-Stadio si comincia con Cistana e Tonali del Brescia. Attenzione poi a Berardi del Sassuolo, il cui nome però è legato a quello di Chiesa. L’8 luglio arriva il Cagliari di Nainggolan: il centrocampista belga è stato vicino ai viola la scorsa estate. Mentre il 12 ci sarà il Verona di Amrabat, già acquistato per la prossima stagione, ma anche del centrocampista Pessina che viene seguito dalla società. Attenzione anche a Belotti del Torino: quella legata al centravanti granata potrebbe essere un’operazione delicata di mercato.