Da Commisso a Zhang: quando l’attacco al “potere” arriva dall’estero

Nell’ultime settimane non sono di certo mancati duri attacchi al “sistema calcio” italiano da parte di vari personaggi illustri. Il primo è stato proprio il numero uno viola Rocco Commisso, che come tutti ricordiamo nel post partita contro la Juventus sferrò una critica forte contro gli arbitri, innescando una serie di dichiarazioni polemiche che coinvolsero direttamente anche il presidente dell’AIA Marcello Nicchi. Il caos si è poi spostato direttamente sulla Lega Calcio, con il rincorrersi di decisioni e smentite per quanto riguarda il rinvio prima e il recupero poi delle partite del campionato. L’attacco in questo caso è partito dal presidente dell’Inter Steven Zhang che sul presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha detto: “Giocare con il calendario e mettere sempre la salute pubblica come considerazione secondaria. Sei probabilmente il più grande e oscuro clown che abbia mai visto”. Un vero e proprio attacco al potere che arriva da chi è entrato da poco a far parte del mondo del calcio in Italia, ma che sembra voglia avere fin da subito voce in capitolo e non sottostare ad alcune discutibili decisioni. I duri attacchi hanno lasciato in molti sopresi. Che il vento stia cambiando?