Da Corradini ad Egharevba, fino a Frison. Una coppia in difficoltà in Calabria. Le alterne fortune degli ex viola Primavera  

Dopo una stagione eccellente e la conquista di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, tanti giovani calciatori della Primavera della Fiorentina hanno iniziato ufficialmente il percorso nei professionisti. A lasciare Firenze sono stati anche i due classe 2003 Egharevba e Gentile, oltre ai 2002 che avevano per motivi di età concluso il loro percorso delle giovanili.

Ha trovato sempre spazio per il momento Filippo Frison. Il difensore centrale ha giocato tutte e 5 le gare di campionato, partendo titolare nelle prime tre al Fiorenzuola. Nella squadra emiliana, Frison ha ritrovato l’ex compagno Fiorini, anch’egli di proprietà della Fiorentina, classe 2001.

Destinazione Pro Vercelli per Giovanni Corradini e Davide Gentile, due tasselli centrali della Primavera di mister Aquilani. I due calciatori hanno scelto la Serie C per la loro prima avventura. Finora 3 presenze per Corradini, due delle quali da titolare. Il mancino umbro sta giocando come centrale di centrocampo nello scacchiere di mister Paci. 1 gettone da titolare ed un altro dalla panchina per Gentile, che nel 3-4-3 può esprimere tutta la propria corsa sulla destra.

Sempre titolare ad eccezione di una partita l’italo-nigeriano Destiny Egharevba. L’ex Chievo agisce come ala destra nel 4-3-3, il ruolo che ha interpretato anche con la Fiorentina, offrendo grande corsa e capacità di dribbling sulla corsia.

Molto più difficile l’impatto di Eduard Dutu e Vittorio Agostinelli alla Reggina. In Serie B il livello è ben più elevato, soprattutto in una squadra che sta impressionando e lotterà per la promozione. Nessun minuto per il momento per i due classe 2002 della Fiorentina, che attendono ancora il debutto agli ordini di mister Filippo Inzaghi. La concorrenza importante e gli ottimi risultati della squadra non stanno aiutando i giovani calciatori a trovare spazio.

E’ tornato in patria per ritrovare il campo e la continuità Louis Munteanu. 5 presenze, 2 gol e 4 assist nella massima divisione romena al Farul Constanta per il giocatore di Vaslui. Nella passata stagione Munteanu era stato a lungo aggregato alla prima squadra gigliata senza avere mai spazio. Ora il calciatore viola, fino al 2025 sotto contratto con la Fiorentina, spera di mettersi in mostra e guadagnare fiducia nel proprio paese d’origine.