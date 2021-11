Da Coverciano allenamento dei viola: Drago e Kokorin a parte, Pulgar in riabilitazione, Gonzalez in attesa del tampone

Oggi la Fiorentina ha svolto una seduta di allenamento presso il centro tecnico di Coverciano (visti i lavori al centro sportivo Davide Astori): da qui si è fatta chiarezza circa i giocatori indisponibili o in fase di recupero.

Intanto partiamo dalla “perdita” più recente, nonché più dolorosa. Di Nico Gonzalez, risultato positivo al Covid-19 prima del match contro la Lazio, non si hanno novità: sempre meno le possibilità di vederlo titolare contro la Juve. Si resta in ogni caso in attesa del tampone che stabilirà quando l’argentino potrà tornare in campo.

Gli infortunati, Kokorin e Dragowski, proseguono il loro lavoro differenziato: per Drago, sul cui recupero si vociferava potesse avvenire entro la gara dello Stadium, lo stop si prevede almeno di qualche altra settimana.

Erick Pulgar prosegue il suo lavoro di riabilitazione