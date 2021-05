Da Dragowski alla “nuova” coppia difensiva: Tutte le scelte per la retroguardia di Gattuso

Presto inizieranno le scelte sui giocatori. Partendo dal portiere. Dragowski ha fatto un buon campionato. Ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tra la valutazione innalzatasi, un contratto non lunghissimo e alcune caratteristiche tecniche (vedi la costruzione con i piedi), potrebbe anche lasciare la Fiorentina. Piace Cragno, ma non è il solo nella lista dei portieri graditi. Dietro la Fiorentina punterà decisamente sull’argentino Quarta e sul brasiliano Igor. Valutazioni in corso su Caceres (in scadenza), che potrebbe anche restare. Se ne andranno Pezzella e Milenkovic, quindi serve almeno un altro difensore. E soprattutto un terzino. In attesa di capire il futuro di Lirola, farebbe un gran comodo Hysaj in scadenza a Napoli e gradito al tecnico.