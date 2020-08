Come riporta il Times il Chelsea è a un passo dall’acquisto di Chilwell dal Leicester. L’acquisto da parte dei Blues del terzino, vorrebbe dire togliere spazio a Emerson Palmieri e Marcos Alonso, già da tempo in rotta con il club. La storia tra i londinesi e l’ex viola sembra essere giunta al capolinea. L’Inter rimane alla finestra per lo spagnolo.

