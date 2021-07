Da Ferrarini a Montiel: I giovani ‘nel mirino’ di Italiano

Ormai manca veramente poco all’inizio di stagione della Fiorentina. Nelle prossime ore i calciatori si ritroveranno al centro sportivo Davide Astori per i consueti test fisici. Sabato 17, poi, la partenza per il ritiro estivo di Moena. Come si legge sulle pagine dell’edizione locale de La Repubblica, sono molti i giovani che Vincenzo Italiano valuterà in Trentino.

A cominciare da Gabriele Ferrarini, nell’ultima stagione in prestito al Venezia e di ritorno alla Fiorentina per giocarsi le sue possibilità. Sotto gli occhi del tecnico viola anche Christian Dalle Mura, centrale classe 2002 reduce dalla stagione in prestito a Reggio Calabria dopo aver esordito con Iachini all’ultima giornata del campionato 2019-20.

Sulla sinistra attenzione a Luca Ranieri. Nell’ultima stagione in prestito alla Spal, piace a Spezia e Venezia ma verrà valutato dal tecnico viola che potrebbe anche decidere di tenerlo in rosa. Infine, nel reparto offensivo occhi puntati su Tofol Montiel, che con Italiano cerca quella svolta mai arrivato con i vari Montella, Iachini e Prandelli.