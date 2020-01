Da Genova a Firenze per poi andare a Lecce…

Dura la vita per Riccardo Saponara (in termini relativi, sia chiaro). Il trequartista di proprietà della Fiorentina è in procinto di cambiare nuovamente squadra. Ad inizio stagione era stato dato in prestito al Genoa, dove però non ha praticamente trovato spazio. Adesso invece c’è il Lecce che lo vuole e che ha già l’accordo con il calciatore. Viola e giallorossi devono però mettersi ad un tavolo per limare le differenze di vedute che ancora ci sono. Probabilmente questa è un’operazione che si farà prima della fine di questo mercato.