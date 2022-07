Da Gollini a Jovic: è una Fiorentina con vista Europa

La Fiorentina ha cominciato la preparazione alla stagione 2022/2023. Ieri è stato il “primo giorno di scuola”, con il ritrovo a Coverciano e la ripresa degli allenamenti, ma soprattutto con le parole del DS Daniele Pradè. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre al “giallo tamponi” che ha coinvolto molteplici presunti casi di positività poi smentiti, è stata anche la giornata di Rolando Mandragora, per la prima volta in gruppo ad allenarsi.

La società viola guarda oltre e cerca di piazzare i colpi per affrontare il triplice impegno, contando anche la Conference League. E, in effetti, i profili individuati dalla Fiorentina sono a prova di competizione continentale: da Gollini, con le esperienze del Manchester United e dell’Atalanta, a Jovic, che non trova più spazio nel Real Madrid, ma anche Dodo con lo Shakhtar Donetsk. Lo stesso DS ha affermato in conferenza stampa: “Per Jovic stiamo ancora trattando, può succedere di tutto. Gollini contiamo di averlo presto”.