Da Mangala a Denayer, quelli che potrebbero essere utili alla Fiorentina…a patto che si verifichi una condizione

La Fiorentina nel corso dell’ultimo mercato ha deciso di lasciar partire Nastasic senza sostituirlo con un giocatore proveniente da altre squadre, ma cercando di recuperare Ranieri, ai margini del gruppo per tutta l’estate. Ranieri però è uno che raramente ha giocato da centrale in una linea a quattro. Specializzato a tre come braccetto di sinistra e ha anche giocato terzino o quinto di centrocampo.

Ci sono rimasti diversi difensori svincolati, ma la Fiorentina molto probabilmente non tornerà sul mercato, perché per tesserare un nuovo giocatore avrebbe bisogno di cederne un altro di quelli già presenti in lista, in paesi dove il mercato è ancora aperto.

Nel frattempo La Nazione stamani propone una carrellata di giocatori che potrebbero essere utili alla causa viola nel caso appunto si verificasse la condizione di cui sopra. Sicuramente c’è il nome di Denayer, in prima fila (lo vuole Mourinho per completare la sua Roma). Interessanti anche Zagadou, Maksimovic e Mangala. Nella lista anche Ceppitelli, ex capitano del Cagliari.