Da Marini a Marinelli il passo è breve: Come hanno fatto a non confermare il rigore su Jovic nessuno lo sa. Terracciano e un’uscita da brividi

Da Marini (Var) a Marinelli (Arbitro in campo) il passo è davvero breve. Sta di fatto che questi due signori sono riusciti a non dare un rigore evidente alla Fiorentina nella partita contro la Sampdoria. O meglio, Marinelli ci ha provato in un primo momento: in presa diretta sembrava che il portiere Audero avesse travolto l’attaccante viola, da qui la concessione del penalty. In realtà l’estremo difensore della Samp è uscito a vuoto, la spinta al serbo l’ha data Villar che era dietro di lui. L’arbitro e il Var, dopo revisione, avrebbero dovuto confermare il rigore per fallo differente, il protocollo non glielo vietava.

Da segnalare anche un’uscita da brividi da parte del portiere della Fiorentina, Terracciano, che prende il pallone con le mani veramente al limite dell’area. Un pezzetto di pallone pizzica la linea dell’area di rigore, episodio rivisto col mezzo tecnologico. Qualora non fosse stato così, l’estremo difensore sarebbe stato espulso per aver interrotto in maniera irregolare una chiara occasione da gol.