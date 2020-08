Da Milano, presto incontro per intavolare una trattativa con Pezzella. L’argentino in rossonero e Duarte a Firenze?

La valutazione di mercato alta di Milenkovic, sembra aver spinto il Milan a virare con decisione su German Pezzella. Incontro, quello di ieri, nella sede di Via Aldo Rossi, positivo, quello con Guastadisegno, procuratore del capitano della Fiorentina. Secondo quanto riporta Milanorossonera.it, le parti sono vicinissime. Presto sarà dunque intavolata la trattativa col club viola, che segue con interesse gli sviluppi dell’ operazione Ante Rebic, che il Milan ha intenzione di riscattare dall’Eintracht di Francoforte e che permetterebbe proprio alla Fiorentina di incassare, in virtù di una clausola precedentemente stipulata, il 50% della cifra incassata dai tedeschi. Pezzella fu trattato da Maldini anche nella passata stagione, poi il direttore dell’area tecnica fu convinto da Serginho e Alessandro Lucci a puntare su Duarte, presentato ai tifosi del Milan come forte difensore centrale, di grande personalità nonchè accostabile a Thiago Silva. Proprio Leo Duarte sembra sempre più lontano dal club di via Aldo Rossi. Il procuratore del brasiliano, Lucci, ha incontrato a Casa Milan settimana scorsa i vertici della direzione dell’area tecnica rossonera, trovando una intesa per un trasferimento in prestito. Non ci sarebbe di che stupirsi, soprattutto in considerazione degli ottimi rapporti che corrono fra Alessandro Lucci e il direttore sportivo viola Daniele Pradè, se il difensore centrale brasiliano e quello argentino, si scambiassero le maglie. Non resta che attendere per saperne di più.

