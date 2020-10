Da Milenkovic a Castrovilli: Il punto sui quattro contratti da rinnovare

Terminato il calciomercato, si apre un altro periodo importante: quello dei rinnovi di contratto. E anche la Fiorentina ne sa qualcosa, visto che tre giocatori importanti della rosa di Iachini sono in scadenza di contratto nel 2022. Ci riferiamo a German Pezzella, Nikola Milenkovic e Cristiano Biraghi. Da monitorare, inoltre, c’è anche la situazione di Gaetano Castrovilli: il centrocampista ha rinnovato nella passata stagione fino al 2024, ma la Fiorentina sta pensando ad un ulteriore prolungamento fino al 2025 con aumento dell’ingaggio.

La situazione più difficile è quella di Nikola Milenkovic. Le voci degli ultimi giorni non fanno ben sperare, visto che si racconta di un giocatore che ha categoricamente rifiutato qualsiasi apertura della Viola al rinnovo. Se non dovesse cambiare niente, è assai probabile che il serbo verrà ceduto alla fine della prossima stagione. Da non sottovalutare, invece, quello che succederà con German Pezzella: il capitano della Fiorentina, come detto da Pradè, ha portato nelle ultime ore di mercato sulla scrivania del ds un’offerta del Milan. Se per Milenkovic è facilmente immaginare cosa accadrà in futuro, per l’argentino potrebbe succedere di tutto. Dipenderà tutto dalla sua volontà e dalla proposta che la società farà al suo procuratore.

Tutto tranquillo per Cristiano Biraghi, che nei prossimi giorni firmerà il nuovo accordo con la Fiorentina fino al 2025. Tornato in riva all’Arno dopo il mancato riscatto da parte dell’Inter, il terzino di Cernusco sul Naviglio è una certezza della Viola attuale. A prescindere dal modulo scelto da Iachini. Last but non least, la situazione di Gaetano Castrovilli. Il pugliese ha rinnovato la scorsa stagione fino al 2024, ma per evitare qualsiasi tipo di assalto dalle big italiane la Viola sta pensando ad un ulteriore prolungamento. Attualmente, il numero 10 guadagna meno di un milione di euro. Con il nuovo accordo, Castro andrebbe a guadagnare più di 2 milioni e la Fiorentina si cautelerebbe sul mercato.