Da Milenkovic a Nastasic: La difesa della Fiorentina continuerà a parlare serbo

Tutto pronto in casa Fiorentina per l’avvicendamento in difesa tra Nikola Milenkovic e Matija Nastasic. Il primo, come vi abbiamo raccontato ieri sera (LEGGI QUI), è vicino alla cessione in Premier League: al suo posto è pronto a tornare in riva all’Arno Matija Nastastic, fresco di retrocessione in Serie B tedesca con lo Schalke 04.

Il club di Rocco Commisso aspetta soltanto l’ufficialità dell’addio di Milenkovic per regalare a Vincenzo Italiano un difensore pronto ed esperto. Quel che è certo, conclude il Corriere dello Sport-Stadio, è che la difesa della Fiorentina continuerà a parlare serbo.