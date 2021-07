Da Moena intanto può andarsene Ranieri e c’è la solita Salernitana su di lui

Questa volta la Serie A Luca Ranieri potrebbe giocarsela ma probabilmente non a Firenze: come riportato da alfredopedulla.com infatti, la Salernitana è tornata alla carica per lui come aveva fatto l’estate scorsa. Allora saltò tutto anche per qualche rimostranza dei tifosi campani ma stavolta l’affare dovrebbe concretizzarsi: il difensore mancino potrebbe quindi lasciare Moena nelle prossime ore per andare ancora in prestito.