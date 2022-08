Da Nainggolan ad un ex obiettivo in attacco: chi sono i possibili avversari della Fiorentina. Scandinavia, est Europa ed anche Irlanda le tappe da monitorare

Domani la Fiorentina conoscerà ufficialmente l’incrocio da cui scaturirà l’avversaria nel playoff valevole per l’accesso alla fase a gironi della Conference League. Iniziamo a conoscere gli 8 possibili ostacoli viola, in attesa di sapere con certezza da quale incontro arriverà la sfidante viola.

Le due maggiori insidie

Sono due le squadre più quotate con cui la Fiorentina potrebbe confrontarsi. In primis ecco il Twente. Il club olandese si è classificato quarto nella passata stagione in Eredivisie. Ottima l’annata della compagine di Enschede, che ha lasciato indietro l’Az Alkmaar e totalizzato appena 3 punti in meno del Feyenoord, finalista di Conference League contro la Roma. Terza miglior difesa del campionato, alcune individualità come Sadilek, Vlap ed un ex obiettivo viola di una decina di anni fa in avanti: l’esperto Van Wolfwinkel.

Radja Nainggolan è stato vicinissimo a vestire la maglia viola un paio di anni fa, ed ora è tornato in patria all’Anversa. Nella squadra fiamminga militano elementi del calibro di Alderweireld e Janssen, entrambi ex Tottenham. La scorsa stagione la squadra belga si era qualificata per l’Europa League, ed è certamente un altro possibile ostacolo da prendere con le molle.

Scandinavia, Est Europa ed Irlanda

Ci sono poi due club scandinavi: Lillestrom e Djugardens. I primi, norvegesi, quarti in Eliteserien, sono una squadra piuttosto modesta e che fa del centrocampo il reparto più solido. Il Djugardens, compagine svedese, ha nel difensore Ekdal, nel centrocampista Finndell e nella punta Edvardsen le migliori individualità in campo.

Si aggiungono alla lista una squadre bulgara ed una serba. Cska Sofia e Cukaricki proveranno a passare il turno consapevoli della bella chance di mettersi in mostra in Conference League. Il laterale olandese De Nooijer e i centrocampisti Lindseth e Tufedzig (costati circa un milione di euro in tre), sono stati i colpi più importanti del mercato del CSKA. Buono l’avvio dei bulgari in campionato, con 3 vittorie ed un pareggio. Il Cuckaricki ha perso la punta Rakonjac, passata alla Lokomotiv Mosca, e in avanti si affida a Owusu e Ivanovic. La stagione della squadra di Belgrado è iniziata con 3 vittorie ed una sconfitta nel campionato serbo.

In chiusura ecco i romeni del Sepsi. Nel piccolo club biancorosso milita Balasa, vecchia conoscenza di Roma e Crotone, ed il moldavo ex Torino Damascan, clamoroso flop del recente mercato granata. Infine ci sono quindi gli irlandesi del Saint Patrick’s Athletic, arrivati quarti nella propria lega la scorsa stagione. Il centravanti Doyle è stato l’uomo più prolifico della squadra con sede a Dublino, con 10 reti stagionali.

Leggete qui il quadro completo delle sfide.