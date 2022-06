Da oggi parte il countdown per Zurkowski: la Fiorentina aspetta, ma intanto inquadra Parisi come vice Biraghi

Da quest’oggi l’Empoli ha 72 ore di tempo per riscattare ufficialmente Szymon Zurkowski dalla Fiorentina. Così scrive il Corriere dello Sport, che riporta anche come la controparte avrà poi altri due giorni di tempo per decidere sul controriscatto. Le cifre sono note da tempo: 4,5 milioni per gli azzurri e 6 per i viola. La novità invece è relativa alla volontà della società di Commisso, cioè di non riprendere il centrocampista polacco. Lo stesso avrebbe chiesto garanzie sul minutaggio, una richiesta che Italiano non potrebbe concedergli sempre e con costanza.

La scelta sarebbe orientata bensì su uno scambio con i “gioielli” della provincia. Primo su tutti, Guglielmo Vicario, ma anche il terzino sinistro Fabiano Parisi, cui la Fiorentina sta pensando come vice Biraghi. Terzic, infatti, è destinato a partire e il suo ruolo verrebbe coperto proprio dal classe 2000 italiano. L’interessamento non è recente, i Viola starebbe pensando a Parisi già da tempi non sospetti e la chiave di Zurkowski potrebbe aprire le porte del sostituto di Biraghi.