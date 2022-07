Da oggi svincolato: Belotti e quell’interesse viola che sembra essere svanito per un pesce più grosso

Da quest’oggi, 1 luglio 2022, Andrea Belotti non è più un giocatore del Torino. Il centravanti nonché capitano granata è ufficialmente ‘disoccupato’. Il Gallo ci ha provato a trovare un’intesa con l’eclettico presidente Urbano Cairo ma alla fine è arrivata la fumata nera. Il classe 1993 preferirebbe restare a giocare in Serie A nella sua prossima avventura, ma al momento la squadra più accreditata ad ingaggiarlo è il Monaco in Ligue 1.

Recentemente è arrivata anche una proposta dalla Turchia, dal Fenerbahce. Sembra invece svanito l’interesse delle italiane, fra tutte proprio la Fiorentina che aveva sondato il terreno. Con l’avvicinarsi della chiusura per il grande affare Jovic, Pradè sembra aver abbandonato la pista dell’ex Toro, che da oggi è svincolato e cerca una nuova sistemazione.