Da Pochettino a Blanc, passando per Petkovic e Spalletti. I “fantasmi” che aleggiano attorno alla panchina viola

Alla guida della prossima Fiorentina ci sarà ancora Beppe Iachini o un altro allenatore? E’ uno dei grandi interrogativi sul futuro viola. Eppure, come scrive Tuttosport, i rumor sono tanti, continui, coinvolgono allenatori italiani e stranieri, giovani, esperti, liberi o sotto contratto, in rampa di lancio o dal profilo internazionale. Iniziando da Luciano Spalletti (accostato ai viola da tempo) proseguendo con Ivan Juric e Roberto De Zerbi (in pole secondo molti), e ancora Eusebio Di Francesco e l’indimenticato ex Cesare Prandelli. Fino ai fascinosi per quanto impossibili (almeno per il momento) Max Allegri, Mauricio Pochettino e Vladimir Petkovic. Persiste pure la suggestione dell’ex ct francese Laurent Blanc già circolata a dicembre: il legame con Ribéry, la conoscenza del calcio italiano avendolo frequentato da giocatore (Napoli e Inter) e i successi ottenuti sono ritenuti punti a favore. Insomma tanti “fantasmi” aleggiano attorno alla panchina viola ma da allenatore navigato qual è non paiono distrarre o infastidire Iachini. Ovvio che in cuor suo punti a… scacciarli via e guadagnarsi la riconferma per avere la chance – in una piazza da lui amatissima anche per i trascorsi da calciatore – di provare a realizzare il suo grande sogno: l’Europa e magari un trofeo. Sarà accontentato o la sua permanenza in viola dipenderà davvero dalle prossime 12 partite?

