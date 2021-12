Da Prandelli a Italiano, il ‘Franchi’ e i nuovi numeri da record

Il Corriere dello Sport scrive dello Stadio Franchi, come fortino ritrovato. Lo stadio di casa, è tornato ad essere quel “fortino” di prandelliana memoria (prima “era” Prandelli) e nessuno intende cedere il passo. Fin qui, tra Coppa e campionato il Franchi ha fatto da cornice a nove partite, sette delle quali hanno visto il successo viola. Gli unici due ko sono stati quelli contro Inter e Napoli: per tutti gli altri avversari, non c’è stata storia, surclassati anche nel numero di gol presi. Sì, perché la Fiorentina ha fatto esultare il proprio pubblico per festeggiare 25 reti, di cui 21 in Serie A, in media quasi tre a partita.

Domani sera, l’obiettivo è quello di restare sulla giusta scia, anche per evitare il dispendio d’energia che porterebbero i supplementari. Solo dopo, si potrà tornare a concentrarsi sugli ultimi due atti della Serie A per questo 2021, con la sfida al Sassuolo, domenica alle 12.30, e quella a Verona contro la squadra guidata dal Cholito Simeone, il 22 dicembre, giusto prima della sosta. C’è da cercare di fare en plein di punti per sfruttare al massimo i vantaggi del calendario, aspettando che dal mercato arrivino quei rinforzi di cui tutto il gruppo ha bisogno.