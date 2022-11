“Da qui alla sosta la Fiorentina deve rimettere a posto la classifica: serve trovare risultati e il proprio centro di gravità”

Su La Repubblica in edicola questa mattina si può leggere il commento sulla prima parte di stagione della Fiorentina a cura di Giuseppe Calabrese. Queste alcune parti dell’articolo:

“Nessun miracolo degli Hearts e niente primo posto. La Fiorentina ha fatto quello che doveva, ma la storia (purtroppo) era già scritta. Ai viola tocca lo spareggio e abbiamo tempo per pensarci. Nell’attesa prendiamo questa vittoria e riflettiamo bene su quello che siamo e su ciò che dovremo essere.

Resta il fatto che, per i valori in campo, il primo posto doveva essere della Fiorentina e non del Basaksehir. Peccato. Niente dietrologia comunque, anche se il rammarico rimane. Però non è il momento di voltarsi indietro, ora si può solo guardare avanti. Da qui alla sosta la Fiorentina ha l’occasione per rimettere un po’ a posto la sua classifica. Ora squadra ha bisogno di dare continuità ai suoi risultati e di trovare il suo centro di gravità”