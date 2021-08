Da sogno viola degli scorsi mesi a possibile primo avversario: la Roma cambia centravanti in vista della Fiorentina

Con Edin Dzeko destinato all’Inter, l’attacco che si troverà di fronte la Fiorentina il 22 agosto avrà sicuramente dei volti nuovi: Shomurodov è già arrivato e nelle prossime ore potrebbe esserci l’accelerata per Andrea Belotti, attaccante principale tra quelli cercati inutilmente dalla dirigenza viola negli ultimi mesi, fino all’esplosione di Vlahovic. In ambiente granata infatti il Gallo è associato primariamente al club giallorosso e potrebbe essere il titolare di Mourinho nella prossima stagione. Per la Fiorentina invece l’attaccante del Toro è uscito decisamente dai radar e fuori rimarrà se, come dovrebbe essere, Vlahovic rimarrà in viola.