Da Torino: “Sessanta milioni alla Fiorentina per Chiesa sembrano pochi”

Nonostante la grande prestazione di Federico Chiesa, la Juventus è stata eliminata dal Porto negli ottavi di finale di Champions League. Per i bianconeri si tratta della seconda eliminazione di fila ad un passo dai quarti, un dato che certifica il fallimento dell’operazione Cristiano Ronaldo.

Il Corriere di Torino si interroga sulle prestazioni dell’ex Fiorentina, il cui riscatto da parte della Juventus sembra ormai praticamente certo. Se in passato in molti storcevano il naso per l’affare da sessanta milioni di euro, adesso sono in molti ad aver cambiato idea. Anche perché Chiesa ha segnato dodici gol fino ad oggi ed è l’unico bianconero ad aver segnato nella fase ad eliminazione diretta di Champions League dal 2019 assieme a Ronaldo. E quei sessanta milioni sembrano diventati pochi, dato che oggi la sensazione – conclude il Corriere di Torino – è che la Juventus abbia fatto un affare.