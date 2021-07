Da Udine rispunta il nome di un terzino destro per la Fiorentina. Pradè pronto a far valere i suoi rapporti pregressi

Secondo quanto scrive tuttoudinese.it, si tratta della Fiorentina. Con Lirola in uscita in attesa di un accordo definitivo con il Marsiglia, Daniele Pradè deve trovare subito un esterno che possa dare garanzie. Nel mirino del direttore sportivo, oltre ai nomi di Zappacosta e Munoz, ci sarebbe finito anche il danese classe ’91, che lui conosce bene per averlo avuto nel suo anno di gestione in Friuli.