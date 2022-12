Da Venuti a Pierozzi: la Fiorentina studia il suo upgrade a chilometro zero

Alla base del vero senso del Viola Park c’è un po’ quanto potrebbe andare in scena la prossima estate, con l’integrazione di un prodotto del vivaio, al posto di un altro. Tra Lorenzo Venuti e la Fiorentina la storia sembra veramente ai titoli di coda: troppi errori, troppe sbandate, clima pesante creatosi intorno al terzino classe ’95 ma soprattutto un livello raramente raggiunto dal valdarnese per una squadra che ambirebbe annualmente all’Europa. In ottica liste poi, la sua assenza sarebbe colmata alla perfezione dal suo erede designato: quel Niccolò Pierozzi, nato a Rifredi e costruito in casa gigliata. Un’annata fantastica alla Pro Patria in Serie C, da esterno a cinque, e poi da titolare inamovibile nella difesa a quattro di Pippo Inzaghi, tecnico della Reggina in Serie B, con ambizioni di promozione.

A prescindere da come andrà la stagione a Reggio, Pierozzi la promozione in Serie A potrebbe conquistarsela lo stesso, arrivando proprio alla Fiorentina, per fare da vice di Dodo. Classe 2001, elemento di grande spinta e di recente coinvolto anche da Mancini in uno degli stage della Nazionale a Coverciano. Con lui la squadra viola potrebbe fare un upgrade sulla fascia destra, senza perdere il valore delle origini e del chilometro zero.