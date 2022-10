Da vice-campione del Mondo a… escluso dalla lista dei convocati. Brutte notizie per un ex Fiorentina

Ormai da diversi anni Ante Rebic non è più un giocatore della Fiorentina. Ma se nel periodo immediatamente successivo all’esperienza viola aveva fatto abbastanza bene, laureandosi vice-campione del mondo nel 2018, adesso le cose vanno diversamente.

L’attaccante sta trovando spazio solo a sprazzi nel Milan, e anche i gol scarseggiano. Un rendimento certamente altalenante, che rischia di costargli la partecipazione all’imminente Mondiale. Rebic infatti non è stato inserito nella lista dei pre-convocati della Croazia, ragion per cui sarà molto difficile che prenda parte alla rassegna in Qatar.