Dabo: “L’ultimo periodo a Firenze è stato brutto. Mi allenavo da solo”

Parallelamente alla conferenza stampa di Cutrone, a Ferrara è stato presentato Bryan Dabo che ha parlato di ciò che ha detto a Vagnati: “Ho parlato tante volte con il direttore. Mi ha detto che la SPAL vuole salvarsi e ho detto subito che sono pronto”.

E sul periodo a Firenze: “Una brutta storia, Mi sono allenato da solo e avevo come obiettivo quello di giocare a gennaio. Non ho fatto discussioni perché non sono il tipo. Ora è una vecchia storia. Sono focalizzato sulla salvezza della SPAL”.

E sullo spogliatoio: “La squadra mi ha aiutato molto ad inserirmi. L’ambiente è sano e non c’è nessun problema, non è scontato quando si vive questo momento. Ho trovato grandi uomini e calciatori, una squadra mentalmente pronto. Sono molto contento”