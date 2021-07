D’Agostino: “Callejon può essere importante, però deve tornare quello di Napoli. Nastasic lo vedo bene a Firenze, ma…”

A Lady Radio ha parlato l’ex calciatore della Fiorentina Gaetano D’Agostino, intervenendo su vari temi di casa viola. Queste le sue dichiarazioni: “Sensi è un profilo interessante, ma con lui servono giocatori forti tecnicamente con i quali può dialogare in campo. A parte Castrovilli non ne vedo altri. Italiano è stata la scelta giusta. Callejon può essere importante per questa squadra perché si sacrifica molto, ma deve tornare il giocatore di Napoli. Nastasic lo vedo bene come ritorno a Firenze, ma accanto a lui Italiano chiederà un giocatore che abbia letture difensive precise. Rugani non ce lo vedo bene in questo ruolo”.