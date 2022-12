D’Agostino: “Mihajlović uomo con la U maiuscola. Eravamo insieme alla Fiorentina, è stato un grande allenatore”

L’ex giocatore della Fiorentina Gaetano D’Agostino ha parlato a 90min.com, intervenendo sul suo allenatore a Firenze Siniša Mihajlović, venuto a mancare negli scorsi giorni:

“L’ho avuto a Firenze, è stato un bravissimo allenatore. Dell’uomo non c’è aggettivo, ma non perché adesso è venuto a mancare. Anche prima della malattia che ha affrontato come un guerriero, lui era un persona che ti diceva le cose come stavano, diceva la verità in faccia, e apprezzava le persone che facevano lo stesso con lui. Era un Uomo con la U maiuscola. In questo momento storico fatto di ipocrisia e di maschere, gli ho sempre voluto bene ma proprio perché era così”