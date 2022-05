D’Agostino: “Torreira uno dei migliori interpreti del centrocampo a tre, ma forse la Fiorentina pensa che non sia più indispensabile. Belotti? Non so se può essere adatto al gioco di Italiano”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina, intercettato da Lady Radio ha detto la sua sulla spinosa questione legata a Torreira e non solo “C’è da capire quali sono le motivazioni che porterebbe a non riscattare l’ex Arsenal. L’uruguagio quest’anno in viola ha fatto bene, si è sentita la sua mancanza, ed è un po’ il Lobotka del Napoli perché dà ritmo e dinamismo. Sicuramente su di lui metterebbero gli occhi tanti club italiani ed esteri. In un centrocampo a tre credo che lui sia uno dei migliori interpreti”.

Su Amrabat ha aggiunto: “L’ho visto migliorare, fa più schermo ed in quella zona di campo non l’ho visto più portare palla e rallentare il gioco, difficilmente viene saltato, ma è diverso da Torreira. Forse pensano che l’uruguaiano non sia più indispensabile, ma dipende tutto dal mister e dal gioco che si vuole proporre”.

E ancora sul mercato ha puntualizzati: “La Fiorentina con Vlahovic aveva un altro ritmo, senza di lui ne ha dovuti prendere due… Si andava difficilmente per vie centrali, lo scarico non era fluido e non è stato facile sostituirlo, anche per la vena realizzativa. Non posso giudicare l’operato dopo il serbo, ho visto un cambiamento, io mi preoccuperei comunque più dell’attacco e di un sostituto all’altezza per la Conference”.

Infine su Belotti, D’Agostino ha concluso: “Ha segnato molto col Torino, è un attaccante da doppia cifra. Non basta però, viene da 10 anni di 3-5-2, anche in Nazionale fa fatica ed ha bisogno di un partner. Non so se può fare reparto da solo, ha sempre fatto campionati muscolari, ma difficilmente ha la stazza per poter andare sul gioco aereo. Non lo so, faccio un po’ fatica a dire se è da Fiorentina o adatto ad Italiano”.