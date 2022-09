D’Agostino: Vlahovic andava sostituito con un top player. Jovic? Se nessun altro lo voleva ci sarà un motivo”

A Radio Sportiva l’ex giocatore della Fiorentina Gaetano D’Agostino ha parlato del momento della squadra viola: “Quando gli attaccanti e in generali il reparto offensivo sono sterili, ne risente l’autostima di tutta la squadra che piano piano si spegne. Di conseguenza, alla lunga vengono a mancare le prestazioni e questo al momento rappresenta un bel problema per la Fiorentina“.

E poi ha aggiunto: “Non puoi vendere Vlahovic e prendere tre attaccanti diversi per cercare di sostituirlo. Per sopperire alla mancanza del serbo serviva un altro top player. Jovic? Se nessuna squadra lo ha cercato un motivo ci sarà. La Fiorentina ha tutti attaccanti in cerca di riscatto, ma se nessuno riesce a trovarlo diventa un problema”.