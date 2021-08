Dai derby contro Lucarelli alla triste attualità: il Livorno è vicino a ripartire dall’Eccellenza

Sono ormai anni che il Livorno annaspa, vittima di una gestione Spinelli che non vede mai la sua parola fine, tra un cambio di società sospetto ed un passaggio di mano non concretizzato. Il club labronico nell’ultima stagione è retrocesso dalla Serie C alla D, uscendo dal calcio professionistico dopo 28 anni ed è stata bocciata anche l’iscrizione al massimo torneo dilettantistico. Nel frattempo è in atto anche un contenzioso sulla possibilità di creare un club nuovo insieme alla Pro Livorno Sorgenti, situata proprio in D, o se ripartire da più in basso: ad oggi la soluzione più probabile resta quella dell’Eccellenza o addirittura dalla Promozione. Un epilogo veramente triste per un club che una quindicina d’anni fa metteva spesso in difficoltà la Fiorentina, trascinata da Cristiano Lucarelli.