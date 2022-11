Dai portoghesi del Braga ai turchi del Trabzonspor, ecco tutte le insidie del playoff di Conference League

Giochi finiti. Questa sera si sono concluse tutte le partite dei gironi di Conference e Europa League, che hanno consegnato le squadre che proseguiranno il proprio percorso. La Fiorentina, passata come seconda, affronterà i playoff, dove incontrerà una retrocessa dalla seconda competizione europea. Vediamo quali sono i possibili incroci per la squadra di Italiano.

Con il passaggio della Roma, la Lazio è l’unica formazione che la Fiorentina NON può incontrare (prima dei quarti di finale). Dal girone A di Europa League scendono i norvegesi del Bodø Glimt, club che la passata stagione aveva messo in difficoltà Mourinho. Dal B i ciprioti dell’AEK Larnaca, forse la squadra più abbordabile fra le retrocesse dall’Europa. Dal girone C della Roma è sceso il Ludogorets, club bulgaro con una lunga esperienza nelle coppe europee negli ultimi anni. Dal D i portoghesi del Braga, squadra quindi provenienti da uno dei migliori campionati del Vecchio Continente. Dal girone E scende lo Sheriff Tiraspol, club moldavo della Transnistria, che aveva giocato la Champions League nella scorsa stagione. Dal gruppo F, la Lazio, quindi non pescabile al sorteggio. Proseguedo, dal G scende il Qarabag, squadra azera di Baku, che i Viola incontrarono qualche anno fa in Europa League. Infine, dal girone H vengono i turchi del Trabzonspor, che visti i risultati con il Basaksehir sarebbero da evitare.

Questo playoff si giocherà il 16 febbraio (andata) e il 23 dello stesso mese (ritorno). La Fiorentina sarà testa di serie al sorteggio e dunque avrà il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa.

Di seguito, l’elenco delle possibili avversarie della Fiorentina al playoff di Conference League: Bodø Glimt; AEK Larnaca; Ludogorets; Sporting Braga; Sheriff Tiraspol; Qarabag; Trabzonspor.