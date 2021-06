Dainelli-Fiorentina: Un incontro decisivo

Giovedì prossimo è in programma un incontro tra Dario Dainelli e una delegazione dirigenziale della Fiorentina. Nel corso di quell’incontro verrà deciso se lo stesso Dainelli rimarrà all’interno del club viola o meno. A lui verrà proposta la panchina della squadra Under 15.

Incerto l’esito. Dainelli deve decidere se intraprendere la carriera di allenatore o se voler rimanere dietro ad una scrivania a fare il dirigente così come successo nel corso degli ultimi anni. In subordine ci sarebbe, nell’eventualità che propenda per l’ipotesi di rimettersi la tuta addosso, di poter partire da una squadra più ‘grande’ rispetto agli under 15.