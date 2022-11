Dainelli: “Firenze è una piazza passionale, ma si passa dall’esaltazione alla depressione in un attimo. Consiglio ai giocatori viola di…”

Al format della Fiorentina “Viola bacia tutti”, ha parlato l’ex capitano viola Dario Dainelli, intervenendo anche sull’attuale situazione della squadra gigliata. Queste alcune delle sue parole:

“Qualitativamente la rosa della Fiorentina è molto forte. Un tipo di gioco come quello di Italiano lascia molti spazi all’avversario per attaccare, ma i difensori viola hanno buone qualità di corsa. A volte qualche errore capita, di posizione o di marcatura. Negli anni si è un po’ persa questa caratteristica. Importante è trovare l’equilibrio tra la marcatura a zona e quella a uomo. In area di rigore è importante è avere il contatto fisico. La piazza di Firenze è difficile perché ci sono tante aspettative e tanta passione. Io ho vissuto un non equilibrio, si passa dall’esaltazione alla depressione in un attimo. Consiglio ai giocatori di estraniarsi un po’, anche se con i social è difficile”.