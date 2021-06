Dainelli ha incotrato Pradè: Ecco quale potrebbe essere il prossimo futuro dell’ex capitano viola

Arrivano novità per quanto riguarda il prossimo futuro dell’ex capitano viola e dirigente Dario Dainelli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella giornata di oggi ha incontrato Pradè ed ha espresso il desiderio di iniziare la strada da allenatore. La Fiorentina dal canto suo, aveva già in mente di proporgli qualcosa di analogo, povvero la guida degli Under 15 Nazionali. Dainelli nelle prossime settimane darà una risposta, ma sembra una soluzione valida e gradita da tutti